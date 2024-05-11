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Konya'da korku dolu analar! Kardeşler silahlı saldırıya uğradı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Konya’da korku dolu analar! Kardeşler silahlı saldırıya uğradı

Konya'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda seyir halindeki minibüste bulunan kardeşlerden Remzi Özgün öldü, Ali Özgün yaralandı.

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