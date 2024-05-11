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Diyarbakır'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Diyarbakır’da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın kayapınar ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Kırsal Kaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvanlarını otlatmak isteyen Veysi Yalçın ile M.N.A. arasında, tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.



Olayda taraflar, birbirlerine yanlarına getirdikleri tabancalarla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Veysi Yalçın, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından yaralı halde olay yerinden kaçıp yakınlardaki jandarma karakoluna sığınan M.N.A. ise karakola sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallenin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı

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