11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da 8 metre derinliğinde 2,5 kilometrelik "yüzey yarığı" oluştu

Konya'da 8 metre derinliğinde 2,5 kilometrelik "yüzey yarığı" oluştu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Konya’da 8 metre derinliğinde 2,5 kilometrelik yüzey yarığı oluştu

Konya'nın Çumra ilçesinde kuraklık ve yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak, ilk tespitlerde derinliği 8 metreyi bulan, 2,5 kilometre uzunluğunda yüzey yarığı oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA