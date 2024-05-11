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Bursa'da tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Bursa’da tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Bursa’da bir kişi tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

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