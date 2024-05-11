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Kırşehir'de feci kaza! Köpeğe çarpmamak isterken kendi canından oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Kırşehir’de feci kaza! Köpeğe çarpmamak isterken kendi canından oldu

Kırşehir'de, köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan sürücü istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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