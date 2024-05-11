11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkent bir anda beyaza büründü: Sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Başkent bir anda beyaza büründü: Sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Başkent bir anda beyaza büründü: Sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara’da beklenen sağanak başladı. Yer yer sağanak ve dolu yağışı etkisini gösterirken dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yurdun bazı bölgeleri için uyarılarda bulunulmuştu. Meteoroloji Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı.

SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara'nın Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde etkisini göstermeye başladı.

Yer yer yollarda su birikintileri olurken, dolu yağışından dolayı da birçok yerin de beyaza büründüğü görüldü. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA