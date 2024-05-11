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Feci kazada ağır yaralanmıştı! 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Feci kazada ağır yaralanmıştı! 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sivas'ta meydana gelen feci kazada ağır yaralandıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Ali Karga, 45 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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