11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Depremzede hediye edilen akülü sandalyeyle dışarı çıktı

Depremzede hediye edilen akülü sandalyeyle dışarı çıktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Depremzede hediye edilen akülü sandalyeyle dışarı çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaralanıp, geçirdiği operasyon nedeniyle yürüyemeyen Bekir Bayındır (60), 15 ay sonra hediye edilen akülü sandalye ile dışarı çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA