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Yüksekova'da 5 metre yüksekliğindeki kar tünelleri şaşırttı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Yüksekova’da 5 metre yüksekliğindeki kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 5 metrelik kar tünelleriyle mücadele çalışmaları sürüyor.

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