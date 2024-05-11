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Bursa'da kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Bursa’da kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bursa'da 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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