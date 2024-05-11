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Ağrı'nın yükseklerinde kış düzlüklerinde bahar yaşanıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Ağrı’nın yükseklerinde kış düzlüklerinde bahar yaşanıyor

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde karlı kış şartları etkisini sürdürürken düzlük alanlarda da bahar çiçekleri açmaya başladı. İki mevsimin bir arada yaşandığı kentin yaz ve kış manzaraları dron ile görüntülendi.

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