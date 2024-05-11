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Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı

Denizli'de 6 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman sardı. Apartmandan güçlükle tahliye edilen vatandaşlardan 4'ü dumandan etkilenirken, korktuğu için binayı terk etmeyen genci itfaiye tahliye etti.

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