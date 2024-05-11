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Trabzon Şehir Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Trabzon Şehir Hastanesi’nde kaba inşaat tamamlandı

Trabzon'da deniz dolgusuyla elde edilen alanda 900 yataklı, 43 ameliyathane ve 300 polikliniğin yer alacağı Trabzon Şehir Hastanesi projesinde kaba inşaat tamamlandı. Çalışmaları inceleyen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, hastanenin gelecek yıl hizmete gireceğini belirtti.

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