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Seyyar pideciyi ölümden zeytin ağacı kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Seyyar pideciyi ölümden zeytin ağacı kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde pide malzemeleri yüklü kamyon virajı alamayarak devrilirken, sürüklenerek uçuruma doğru giden kamyonu zeytin ağacı durdurdu. Meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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