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Kiracısını öldü sandı, bakın ne çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Kiracısını öldü sandı, bakın ne çıktı

Bolu’da kiracısından haber alamayan ev sahibi, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle evine girdi. Eve giren ev sahibi, kiracısının eşyaları toplayarak kaçtığını fark edince şok oldu.

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