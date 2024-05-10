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Konya'da kanlı tartışma! Bıçaklı darbesiyle hayata veda etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Konya’da kanlı tartışma! Bıçaklı darbesiyle hayata veda etti

Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde Sıtkı Fidan isimli vatandaş cadde üzerinde tartıştığı Ahmet G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaçan Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı.

Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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