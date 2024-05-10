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Bingöl’de silahlı saldırı: 1 ölü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Bingöl’de silahlı saldırı: 1 ölü

Bingöl’de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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