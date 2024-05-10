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İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında biri çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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