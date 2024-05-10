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Manisa Alaşehir’de ev yangını: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Manisa Alaşehir’de ev yangını: 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

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