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İstanbul Fatih’te otomobilin lastiklerini böyle patlattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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İstanbul Fatih’te otomobilin lastiklerini böyle patlattı

Fatih’te bir kişi, park halindeki birkaç otomobilin lastiklerini bıçakla patlatarak oradan kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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