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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan gaspçı Antalya'da yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan gaspçı Antalya’da yakalandı

Gasp suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, Antalya'da yakalandı.

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