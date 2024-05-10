Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kozan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Kadirli Karayolu Faydalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ağaçdelen yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 80 AZ 762 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücü Ahmet Ağaçdelen ile Mustafa Talha Durmuş (24), Abdussamed Yiğit (26), Osman Efe Ağaçdelen (15), Adem Yiğit (59) ve Esme Durmuş (54), itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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