Adana’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ağaçdelen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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