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Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü

Rusya’nın St. Petersburg kentinde yolcu otobüsünün nehre uçması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

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