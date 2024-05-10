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Kadıköy'de seyir halindeyken yanan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Kadıköy’de seyir halindeyken yanan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Kadıköy'de D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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