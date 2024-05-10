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İzmir'de denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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İzmir’de denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları botun alabora olması sonucu denize düşen 4 kaçak göçmenden 3'ü, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, kayıp olan 1 çocuğun ise 13 gün sonra cansız bedeni bulundu.

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