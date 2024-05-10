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Emet-Hisarcık karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Emet-Hisarcık karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

Emet-Hisarcık karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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