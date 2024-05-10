10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da arıza yapınca yolda duran TIR'a hafif ticari araç çarptı: 1 ölü

Bursa'da arıza yapınca yolda duran TIR'a hafif ticari araç çarptı: 1 ölü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
ABONE OL
Bursa’da arıza yapınca yolda duran TIR’a hafif ticari araç çarptı: 1 ölü

Bursa'da, arızalanınca yol ortasında duran TIR'a arkasından gelen hafif ticari araç hızla çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü İlhan Ulaş (43) olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü M.P. (24) ise gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA