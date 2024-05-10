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Bilinmeyen numaralar için 53 milyon lira harcandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Bilinmeyen numaralar için 53 milyon lira harcandı

Kamuoyunda "bilinmeyen numaralar" olarak da bilinen telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, geçen yıl 63 milyon 285 bin 886 liraya ulaştı.

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