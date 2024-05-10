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Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şahıs yakalandı, o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Hatay’da sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şahıs yakalandı, o anlar kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. Şahsın köpeğe ateş etme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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