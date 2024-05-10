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İstanbul Arnavutköy’deki trafik kazaları güvenlik kamerasında

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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İstanbul Arnavutköy’deki trafik kazaları güvenlik kamerasında

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen farklı trafik kazaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosikletin yol ağzında bir cipe çarptığı ve yine dört yol ağzında iki aracın çarpıştığı görüldü.

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