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Ayvalık açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Ayvalık açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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