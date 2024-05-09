10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açılacak

TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açılacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
TCG Nusret Müze Gemisi KKTC’de ziyarete açılacak

TCG Nusret Müze Gemisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'nda yarın ziyarete açılacağı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA