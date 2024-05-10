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Beyoğlu'nda apart otelde yangın

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Beyoğlu’nda apart otelde yangın

Beyoğlu'nda bir apart otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.

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