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7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

Mersin polisi, defalarca hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheliyi tespit edip yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

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