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İstanbul Pendik'te kadın sürücüler kavga etti, tekmeler havada uçuştu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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İstanbul Pendik’te kadın sürücüler kavga etti, tekmeler havada uçuştu

Pendik'te iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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