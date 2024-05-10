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İstanbul Bağcılar'da polisten uyuşturucu baskını

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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İstanbul Bağcılar’da polisten uyuşturucu baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği baskında uyuşturucu madde ve hassas terazi ile birlikte 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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