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Yedek parça kaçakçılarına operasyon

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Yedek parça kaçakçılarına operasyon

Ankara'da yedek parça kaçakçılarına operasyon düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken 250 adet araç şanzımanı, 200 adet araç motor beyni, 15 adet araç motoru ve 80 adet araç manifoldu ele geçirildi.

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