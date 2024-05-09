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Fuhuştan 52 yıl hapisle aranırken aynı suçtan yakalanıp tutuklandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Fuhuştan 52 yıl hapisle aranırken aynı suçtan yakalanıp tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 'Hayalet' lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva'nın (42) 2019'da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

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