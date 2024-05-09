Meteoroloji uyardı, görenler şaşkına döndü! Mayıs ayında kar nedeniyle yol kapandı
Hakkari'de Mayıs ayında karla mücadele ekipleri, üs bölgesinin 5 metrelik kar nedeniyle kapalı olan yolunu açmaya çalışıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Van ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan uyarısı yapıldı.
Yaz mevsimine az bir süre kaldı ancak Doğu Anadolu bölgesindeki bazı noktalarda karla mücadele sürüyor. İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, İran sınırındaki Ay Tepe Üs Bölgesinde karla mücadele çalışması yürütüyor.
5 METRELİK KAR
Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede çalışan görevliler, zorlu arazi şartlarına rağmen yolda biriken karları temizliyor. Ekipler, 10 gün içinde yolu ulaşıma açmayı hedefliyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde halen yüksek kar örtüsü bulunduğu ve 5 günlük periyotta bölgede aralıklarla yağış beklendiği belirtildi.
KAR ERİMESİNE DİKKAT!
Van'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyindeki yüksek kesimlerde hava sıcaklığının artacağı, rüzgarın zaman zaman kuvvetli, pazar günüyse fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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