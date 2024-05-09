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Üsküdar Medipol Hastanesi inşaatının durdurulduğu iddiasına yönelik net açıklama: Asılsız haberler...

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Üsküdar Medipol Hastanesi inşaatının durdurulduğu iddiasına yönelik net açıklama: Asılsız haberler...

Medipol Sağlık Grubu, Üsküdar Belediyesi'nin hastane inşaatını durdurduğu haberinin doğru olmadığını, alanda inşaat çalışması yapılmadığını belirtti.

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