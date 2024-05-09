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Ucuza şeker ve yağ satma vaadiyle dolandırıcılık

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Ucuza şeker ve yağ satma vaadiyle dolandırıcılık

Vatandaşları sosyal medya üzerinden ucuza toz şeker ve yağ satma vaadiyle dolandıran 6 şüpheli, polis ekiplerinin Eskişehir merkezli 3 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonlarla yakalandı.

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