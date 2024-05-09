Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu ancak olay anında okulda olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN