10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Mersin'de bir kişi, boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti. Çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu ancak olay anında okulda olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi 24117 Sokak'taki 13 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, İ.Z. (45), boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşi N.Z. (33) ile tartıştı.

Tartışmada İ.Z., eşini tabanca ile birçok defa ateş ederek öldürdü, ardından da intihar etti. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu ancak olay anında okulda olduğu öğrenildi.

Gözü dönen koca ölüm kustu!Gözü dönen koca ölüm kustu! GÖZÜ DÖNEN KOCA ÖLÜM KUSTU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA