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Sinop'ta üst aramasında yaklaşık yarım kilo bonzai çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Sinop’ta üst aramasında yaklaşık yarım kilo bonzai çıktı

Sinop’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında yaklaşık yarım kilogram bonzai ele geçirildi.

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