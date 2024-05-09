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Iğdır'da kuyuya düşen yavru ayıyı boynuna halat atarak çıkardılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Iğdır’da kuyuya düşen yavru ayıyı boynuna halat atarak çıkardılar

Iğdır’ın Çilli köyünün Çiko mezrasında köylüler kuyu içine düşen yavru ayıyı boynuna geçirdikleri halat ile kurtardı.

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