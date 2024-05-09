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50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 18. ve 19. yüzyıldan kalma bin 120 adet antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin toplam değerinin 50 milyon lira olduğu bildirildi.

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