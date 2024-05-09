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Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika yaşam haberleri... Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahale ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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