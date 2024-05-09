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Adana'da otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Adana’da otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

Son dakika haberleri... Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki bir otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdam Mahallesinde meydana geldi. Osman Kayadelen (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya kontrolden çıkıp, park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Kayadelen ile yanında bulanan Ayşe Kayadelen (48), Elif Kılıç (53) ve Zahide Akar (57) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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