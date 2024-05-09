Milli boksör Rabia Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı
Malatya'da 22 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz, antrenman yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Tedaviye alınan Topuz'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Milli boksör Rabia Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine antrenman yapmaya gitti.
YILAN ISIRDI
Milli takım kampından dönen Topuz'un antrenman yaptığı esnada akılalmaz bir olay yaşandı. Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Rabia Topuz'un ayağını yılan ısırdı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
TOPUZ'UN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söyledi." diye konuştu.
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