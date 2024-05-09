Milli boksör Rabia Topuz, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı

TOPUZ'UN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söyledi." diye konuştu.