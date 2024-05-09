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Pamukkale'ye gelen bir turist kayboldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Pamukkale’ye gelen bir turist kayboldu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesine gezi için gelen ve kaybolan Polonyalı turist için arama çalışması başlatıldı.

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