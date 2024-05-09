Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Kaza yapan otomobil pompa önünde takla attı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan mahallesi Sivas bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde K.Y.'nin sürücüsü olduğu 58 ADP 387 plakalı Ford marka otomobil, M.A.'nın kullandığı 38 ACK 771 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı.